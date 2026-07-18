Motorradfahrer bei Unfall mit Reh schwer verletzt
Plötzlich taucht ein Reh auf – und ein Motorradfahrer stürzt. Wie sich Verkehrsteilnehmer besser schützen können, verrät die Polizei.
Poppenhausen (dpa/lhe) - Bei einem Wildunfall in Osthessen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 58-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug auf der B458 bei Friesenhausen (Landkreis Fulda) auf ein Reh, wie die Polizei mitteilte.
Das Tier querte in einem Waldbereich die Fahrbahn. Der Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Reh verendete.
Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere auf Straßen in Waldgebieten die Geschwindigkeit den Gegebenheiten anzupassen und jederzeit bremsbereit zu fahren. «Wildtiere können unvermittelt die Fahrbahn queren», warnte die Polizei. Eine angepasste Fahrweise trage wesentlich dazu bei, die Folgen eines möglichen Wildunfalls zu verringern oder einen Zusammenstoß ganz zu vermeiden.