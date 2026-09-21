Motorradfahrer kommt von Straße ab - schwer verletzt
Nach einem schweren Sturz im Rhein-Neckar-Kreis kommt ein Motorradfahrer ins Krankenhaus. Ein zweiter Fahrer wird bei einem Ausweichmanöver verletzt.
Rauenberg (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist im Rhein-Neckar-Kreis von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der 45-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Er war den Angaben nach am Sonntagabend mit weiteren Motorradfahrern unterwegs, als er aus unbekannter Ursache bei Rauenberg nach rechts abkam, die Leitplanke streifte und stürzte.
Ein auf ihn folgender 58-jähriger Motorradfahrer musste ausweichen, kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter. Er wurde laut Polizei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Verkehrsdienst Mannheim hat Unfallermittlungen aufgenommen.