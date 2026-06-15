Unfall bei Wendemanöver

Motorradfahrer nach Unfall bei Biblis gestorben

Die Unfallfolgen waren zu schwer. Auch die Ärzte im Krankenhaus können einem Motorradfahrer nicht mehr helfen.

Ein Rettungshubschrauber hatte den Mann zunächst noch ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Rettungshubschrauber hatte den Mann zunächst noch ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Biblis (dpa/lhe) - Die Verletzungen waren zu schwer: Ein 71 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto nahe Biblis in Südhessen im Krankenhaus gestorben. Dorthin war der Mann nach dem Unfall am Donnerstagabend mit dem Rettungshubschrauber gebracht worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Samstag sei er an seinen Verletzungen gestorben. Das Motorrad war nach den bisherigen Erkenntnissen auf einer Landstraße unterwegs gewesen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 52-Jährigen, die auf Höhe eines Golfclubs zu wenden versuchte.

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