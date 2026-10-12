Unfall auf der Bundesstraße

Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt

In der Nacht will ein junger Motorradfahrer einen Sattelzug überholen. Doch er kommt von der Fahrbahn ab. Was die Polizei bisher weiß.

Ein Motorradfahrer ist bei Lörrach gestorben. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein Motorradfahrer ist bei Lörrach gestorben. (Symbolbild)

Lörrach (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei Lörrach gegen einen Baum gestoßen und gestorben. Polizeiangaben zufolge hatte der 21-Jährige in der Nacht auf Samstag wohl einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf der Bundesstraße 317 überholen wollen und war dabei nach links in den Grünstreifen geraten. 

Ersthelfer und die alarmierten Polizisten machten noch Reanimationsmaßen, doch der Mann starb an der Unfallstelle. Zu einem Zusammenstoß mit dem Sattelzug kam es laut Polizei nicht, dessen Fahrer blieb unverletzt.

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