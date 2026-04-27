Tödlicher Verkehrsunfall

Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Südschwarzwald

Nach einem Überholmanöver kommt ein Motorradfahrer im Südschwarzwald von der Straße ab und stirbt noch vor Ort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Streckenabschnitt komplett gesperrt. Foto: Stefan Puchner/dpa
Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Streckenabschnitt komplett gesperrt.

Freiburg (dpa/lsw)- Bei einem Unfall im Südschwarzwald ist ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 500 tödlich verunglückt. Der 41-Jährige kam am Samstagmittag bei Häusern (Landkreis Waldshut) aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Motorrad gegen ein Verkehrszeichen. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Kurz vor einem Parkplatz überholte der Mann ein vorausfahrendes Motorrad. Beim anschließenden Wiedereinscheren kam er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und stürzte. Dabei prallte er mit seinem Motorrad gegen das Verkehrszeichen.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der 41-Jährige noch an der Unfallstelle. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

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