Motorradfahrer stürzt und muss reanimiert werden

Alsfeld (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße in Alsfeld (Vogelsbergkreis) hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann am Abend in einer Linkskurve zu weit nach rechts geraten und dann in die Leitplanke gefahren. Infolge des Aufpralls wurde der 30-Jährige von seinem Fahrzeug geschleudert.