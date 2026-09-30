Motorradfahrer wird von Lastwagen überrollt und stirbt
Ein Lastwagenfahrer wechselt auf der B10 bei Stuttgart die Spur. Das wird einem Motorradfahrer zum Verhängnis.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 10 bei Stuttgart von einem Lastwagen überrollt worden und gestorben. Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge wurde der 50 Jahre alte Biker am Dienstag mutmaßlich von einem Lastwagen touchiert, der die Spur wechselte.
Der Motorradfahrer stürzte und wurde vom Lastwagen überrollt. Dessen Fahrer konnte vermutlich nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ein Gutachter soll die genaue Ursache untersuchen. Die B10 war stundenlang gesperrt.