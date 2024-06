Motorradfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Offenbach (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Motorradfahrerin in Offenbach schwer verletzt worden. Die 42-Jährige sei bisherigen Erkenntnissen zufolge von dem Autofahrer übersehen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 26-Jährige habe am Montagabend «wohl ein verbotswidriges Wendemanöver über die durchgezogene Linie auf die Gegenfahrbahn» vollzogen. Dabei habe er offenbar die Motorradfahrerin links neben sich nicht gesehen und stieß mit ihr zusammen. Die 42-Jährige stürzte und musste ins Krankenhaus gebracht werden.