Motorradfahrerin stürzt Böschung hinunter und stirbt
Bei einer Abfahrt verunglückt eine Motorradfahrerin in einer Kurve schwer. Trotz Rettungsversuchen stirbt sie wenig später im Krankenhaus.
Baden-Baden/Gernsbach (dpa/lsw) - Eine Motorradfahrerin ist auf einer Landstraße zwischen Baden-Baden und Gernsbach (Kreis Rastatt) schwer gestürzt und später in einer Klinik gestorben. Die Frau war in einer Gruppe unterwegs und befand sich auf einer Abwärtsfahrt. Im Bereich einer scharfen Kurve sei sie dann nach rechts von Fahrbahn abgekommen und gegen eine Steinmauer gefahren, wie ein Polizeisprecher sagte.
Während das Motorrad an der Mauer stehenblieb, wurde die 69-Jährige von ihrem Fahrzeug geworfen. Sie stürzte etwa zehn Meter eine Böschung hinunter. Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein, um die Frau zu bergen. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Dort starb sie jedoch wenige Stunden nach dem Unfall, der sich am Mittwoch ereignet hatte. Weshalb die Frau von der Straße abkam, blieb zunächst unklar.