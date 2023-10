Kassel (dpa/lhe) - Ein Motorroller-Fahrer ist am Freitagmorgen in Kassel tödlich verunglückt. Er sei nach den ersten Erkenntnissen mit einem Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Noch an der Unfallstelle starb er. Die Straße wurde voll gesperrt, für die Rekonstruktion des Unglücks im Stadtteil Rothenditmold wurde ein Gutachter beauftragt. Weitere Informationen teilte die Polizei zunächst nicht mit.