Handball

MT Melsungen bindet Kroaten Mandic bis 2030

Die Leistungen im Angriff und in der Abwehr waren überzeugend. Der Linksaußen verlängert seinen Vertrag bei den Nordhessen vorzeitig.

David Mandic hat den Vertrag bei der MT Melsungen bis 2030 verlängert. (Archivbild) Foto: Philipp Szyza/dpa
David Mandic hat den Vertrag bei der MT Melsungen bis 2030 verlängert. (Archivbild)

Melsungen (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist MT Melsungen kann langfristig auf den kroatischen Nationalspieler David Mandic bauen. Der 28 Jahre alte Linksaußen hat seinen Vertrag beim Champions-League-Teilnehmer vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2030 verlängert. Sein bisheriger Vertrag war bis zum Sommer 2028 datiert.

Mandic besitze «enorme Qualitäten in der Abwehr, und in der Offensive hat er sich in den vergangenen zwei Jahren extrem verbessert», lobte MT-Sportvorstand Jesper Larsson den Kroaten, der zudem durch Ehrgeiz und Siegeswillen überzeuge.

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