Volleyball

MTV Stuttgart verlängert mit Nationalspielerin Kästner

Pia Kästner hat sich beim MTV Stuttgart als Führungsspielerin etabliert. Nun herrscht Klarheit über ihre Zukunft.

Bleibt in Stuttgart: Volleyball-Nationalspielerin Pia Kästner Foto: Christoph Soeder/dpa
Bleibt in Stuttgart: Volleyball-Nationalspielerin Pia Kästner

Stuttgart (dpa) - Volleyball-Nationalspielerin Pia Kästner wird auch in Zukunft das Trikot des Allianz MTV Stuttgart tragen. Die 27-Jährige verlängerte ihren Vertrag um ein weiteres Jahr, wie der Bundesliga-Spitzenreiter mitteilte. «Pia ist für uns auf und neben dem Feld enorm wertvoll», sagte Geschäftsführer Aurel Irion. «Sie übernimmt Verantwortung, führt das Team mit Klarheit und ist ein entscheidender Baustein in unserer sportlichen Ausrichtung.»

