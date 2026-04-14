DEL-Playoffs

München gelingt erster Halbfinalsieg gegen Mannheim

Mit einem klaren 5:1 verhindert München das vorzeitige Halbfinal-Aus gegen Mannheim. Wie die Eishockey-Playoffserie jetzt weitergeht und was die Kapitäne dazu sagen.

Im vierten Halbfinal gelang München gegen Mannheim der erste Sieg (Archivbild). Foto: Uwe Anspach/dpa
Im vierten Halbfinal gelang München gegen Mannheim der erste Sieg (Archivbild).

München (dpa) - Der EHC Red Bull München hat mit dem ersten Sieg im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga den vorzeitigen Final-Einzug der Adler Mannheim verhindert. Die Münchner deklassierten am Dienstag die Mannheimer mit 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) und verkürzten in der Best-of-seven-Serie auf 1:3. Vier Siege sind zum Weiterkommen nötig. Den erstmaligen Einzug in ein DEL-Finale seit der bislang letzten Meisterschaft vor sieben Jahren können die Mannheimer nun am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) perfekt machen.

«Vor allem zu Hause, da holen wir alles raus», sagte Adler-Kapitän Marc Michaelis bei MagentaSport. Im vierten Halbfinale waren die Adler nur im ersten Drittel besser, als Kristian Reichel (13. Minute) das einzige Mannheimer Tor schoss.

Die Entscheidung für München fiel im Schlussdrittel, als der EHC binnen 46 Sekunden von 2:1 auf 4:1 davonzog. Adam Brooks (8.), Yasin Ehliz (38.), Patrick Hager, Markus Eisenschmid (beide 46.) und Konrad Abeltshauser (56.) ins leere Mannheimer Tor schossen die Münchner Treffer. «Es ist die alte Floskel: Es geht nur Schritt für Schritt. Der Berg ist riesig», sagte Münchens Kapitän Hager zu den Perspektiven seines Teams.

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