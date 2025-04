Münster erkämpft 1:1 gegen Karlsruhe

Münster (dpa) - Die Chancen des Karlsruher SC auf eine Teilnahme am zähen Ringen um den Aufstiegs-Relegationsrang in der 2. Fußball-Bundesliga werden immer geringer. Die Badener verpassten beim in der zweiten Halbzeit klar besseren Abstiegskandidaten Preußen Münster einen Sieg und kamen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.