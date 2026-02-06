Fußball-Bundesliga

«Müssen jetzt liefern» - Heidenheim vor Kellerduell mit HSV

Die Lage von Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Heidenheim ist brisant. Mit einem Sieg gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten Hamburger SV könnte die Elf von Trainer Schmidt das Blatt noch einmal wenden.

Gegen den HSV hofft der 1. FC Heidenheim auch auf die Zweikampfstärke von Kapitän Mainka (l). (Archivbild) Foto: Torsten Silz/dpa
Gegen den HSV hofft der 1. FC Heidenheim auch auf die Zweikampfstärke von Kapitän Mainka (l). (Archivbild)

Heidenheim (dpa) - Angesichts der Lage von Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Heidenheim hat Trainer Frank Schmidt die enorme Bedeutung des richtungsweisenden Kellerduells gegen den Hamburger SV betont. «Das ist ein absolut wichtiges Spiel für uns im Hinblick auf die Chance, am Ende der Saison die Klasse zu halten. Jetzt müssen wir liefern», sagte Schmidt vor der Heimpartie gegen den auswärts noch sieglosen Tabellen-13. am Samstag (15.30 Uhr/Sky). 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Verliert seine seit sieben Spielen sieglose Mannschaft auch gegen die Hanseaten, wird die Hoffnung auf den Klassenverbleib im dritten Bundesliga-Jahr des Fußballclubs noch einmal deutlich kleiner. Der FCH brauche gegen Hamburg drei Punkte, betonte der 52-Jährige. «Wir müssen in den Zug einsteigen. Wir müssen nur schauen, dass wir rechtzeitig da sind, dass der Zug nicht ohne uns abfährt.»

Die Saison gehe so langsam «in die heiße Phase rein», meinte Schmidt vor dem 21. Spieltag. «Wir wissen, dass der Druck jetzt steigt, die Spiele werden weniger.» Gewinnt seine Elf die Begegnung gegen den HSV, hat sie mit dann 16 Punkten nur noch drei Zähler Rückstand auf das Team von Trainer Merlin Polzin.

Stergiou fehlt weiter - Siwsiwadse wieder fit

Polzin kann nach einer Transferoffensive im Winter auf nun gleich vier neue Stürmer zurückgreifen. Neben dem schon Anfang Januar gekommenen Damion Downs verpflichtete der HSV zuletzt auch noch Philip Otele sowie Albert Grönbaek und holte das 18 Jahre alte Talent Otto Stange aus Elversberg zurück.

Schmidt kann dafür wieder auf die zuletzt angeschlagenen Stürmer Budu Siwsiwadse und Christian Joe Conteh zurückgreifen. Der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Verteidiger Leonidas Stergiou fällt wegen Adduktorenproblemen weiter aus. Auch ohne den Schweizer Nationalspieler müsse Heidenheim aus dem Tabellenkeller raus, betonte Schmidt: «Wir brauchen Ergebnisse. Wir haben Ergebnisdruck.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidenheims Schmidt nach 1:2 beim HSV: «Kotzt mich an»
Fußball-Bundesliga

Heidenheims Schmidt nach 1:2 beim HSV: «Kotzt mich an»

Es wird langsam ernst für den 1. FC Heidenheim. Nach vier Spielen in der Bundesliga steht das Team ohne Punkt da. Dabei war vor allem gegen den Hamburger SV mehr drin.

21.09.2025

Vor Spiel in Hamburg: Heidenheim gehen Offensivspieler aus
Fußball

Vor Spiel in Hamburg: Heidenheim gehen Offensivspieler aus

Nun fehlt auch noch Mathias Honsak - und dem 1. FC Heidenheim beim Hamburger SV offensive Alternativen. Trainer Schmidt will dennoch die ersten Punkte holen - und könnte selbst als Vorbild dienen.

19.09.2025

Heidenheim will nach Aussprache Punkte in Hoffenheim
Fußball-Bundesliga

Heidenheim will nach Aussprache Punkte in Hoffenheim

Für den 1. FC Heidenheim wird die Lage am Ende der Bundesliga-Tabelle immer kritischer. Daher hofft die Elf von Trainer Frank Schmidt auf einen Sieg bei der TSG Hoffenheim.

08.03.2025

Heidenheim glaubt an Chance gegen angeschlagenen BVB
Fußball-Bundesliga

Heidenheim glaubt an Chance gegen angeschlagenen BVB

Gut verteidigen, schnell kontern: Der im Bundesliga-Keller unter Druck stehende 1. FC Heidenheim braucht dringend Punkte. Gegner Borussia Dortmund steckt selbst in der Krise.

31.01.2025

Aufstieg

HSV-Legende Hartwig: Heidenheim in Bundesliga? «Lächerlich!»

Der Hamburger SV hat seine Chance auf den direkten Bundesliga-Aufstieg gewahrt. HSV-Legende Hartwig stichelt gegen Heidenheim und kritisiert den HSV. Uli Stein ist optimistischer.

21.05.2023