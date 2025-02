Museen von Mercedes-Benz und Porsche mit Besucherrekorden

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Museen der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz und Porsche haben im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben Besucherrekorde verzeichnet. In das Mercedes-Museum in der Landeshauptstadt kamen 882.422 Besucherinnen und Besucher, was einem Plus von gut zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie der Autobauer mitteilte.