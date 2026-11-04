Museum Wiesbaden gibt zehn Schädel aus Kolonialzeit zurück

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Museum Wiesbaden gibt laut hessischem Kulturministerium als erstes deutsches Museum menschliche Überreste aus der Kolonialepoche an Indonesien zurück. Die zehn Schädel werden am Dienstag (10.11.) in der Landeshauptstadt «in einem feierlichen Akt Vertretern der indonesischen Regierung überreicht», hieß es. Um ihre Würde zu bewahren, sollen sie mit schwarzem Tuch abgedeckt werden und somit nicht sichtbar sein. Hessens Kulturminister Timon Gremmels (SPD) wird dabei sein.

Die menschlichen Überreste aus der niederländischen Kolonialzeit gehörten einstmals zur Sammlung des hessischen Militärarztes Ernst Albert Fritze. Er arbeitete demnach vor fast zwei Jahrhunderten für die niederländische Kolonialverwaltung in Südostasien. Die Schädel gelangten bereits im 19. Jahrhundert nach Wiesbaden.

«Unrechtmäßige Erwerbungen während der Kolonialzeit»

Der geplanten Rückgabe gingen laut Kulturministerium «mehrere Jahre intensiver Provenienzforschung voraus. Sie ist Teil der Bemühungen der hessischen Landeseinrichtungen, ihre Sammlungen systematisch auf unrechtmäßige Erwerbungen während der Kolonialzeit hin zu untersuchen und Verantwortung für die Geschichte ihrer Bestände zu übernehmen».

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