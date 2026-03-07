Museumsbesuch endet für 25-Jährigen im Gefängnis

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Museumsbesuch ist für einen 25-Jährigen in Frankfurt im Gefängnis geendet. Der Mann sei am Freitag aufgefallen, weil er versucht habe, mehrere Informationstafeln in dem Museum zu stehlen, teilte die Polizei Frankfurt mit. Bei der Kontrolle des Mannes sei festgestellt worden, dass ein offener Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe gegen ihn vorliege.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Angesprochen auf den versuchten Diebstahl, sei es zunächst zu einem Streit zwischen dem Mann und einem Sicherheitsmitarbeiter gekommen. Der 25-Jährige beleidigte den Sicherheitsmitarbeiter laut Polizei.