Museumsbesuch endet für 25-Jährigen im Gefängnis
Ein junger Mann fällt in einem Museum auf, weil er mehrere Informationstafeln einsteckt. Als die Polizei gerufen wird, macht die eine unerwartete Entdeckung.
Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Museumsbesuch ist für einen 25-Jährigen in Frankfurt im Gefängnis geendet. Der Mann sei am Freitag aufgefallen, weil er versucht habe, mehrere Informationstafeln in dem Museum zu stehlen, teilte die Polizei Frankfurt mit. Bei der Kontrolle des Mannes sei festgestellt worden, dass ein offener Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe gegen ihn vorliege.
Angesprochen auf den versuchten Diebstahl, sei es zunächst zu einem Streit zwischen dem Mann und einem Sicherheitsmitarbeiter gekommen. Der 25-Jährige beleidigte den Sicherheitsmitarbeiter laut Polizei.
Eine alarmierte Streife habe dann bei der Durchsuchung des Mannes weiteres Diebesgut in Form von diversen Ausweisen und Karten entdeckt. Zudem sei der offene Haftbefehl festgestellt worden. Weil der Mann die Geldstrafe vor Ort nicht habe bezahlen können, sei der Haftbefehl vollstreckt worden. Der Mann wurde in eine JVA gebracht.