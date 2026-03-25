Historische Platte

Museumsstück: Darum kritzelte Kretschmann auf einen Tisch

Nicht nur der Koalitionsvertrag der ersten grün-geführten Landesregierung ist auf diesem Tisch unterschrieben worden, sondern auch das Möbelstück selbst. Wie es dazu kam.

Kretschmann und Schmid bei der Unterschrift des Tisches 2011. (Archivfoto) Foto: picture alliance / dpa
Kretschmann und Schmid bei der Unterschrift des Tisches 2011. (Archivfoto)

Stuttgart (dpa/lsw) - Vertrag unterschrieben - und die Tischplatte gleich mit: Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg besitzt nun einen Tisch, der von den Fraktions- und Landesvorsitzenden der ersten von Winfried Kretschmann (Grüne) geführten Landesregierung signiert wurde. Im Rahmen der Unterzeichnung des grün-roten Koalitionsvertrags 2011 kritzelten die Protagonisten ihre Namen auf die Tischplatte, auf der der Vertrag zuvor unterschrieben worden war.

Regierung in Tischnot

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Dass der Tisch auch unterschrieben wird, war damals die Bedingung eines Architekten, der das Möbelstück für die Unterzeichnung des Koalitionsvertrags spontan zur Verfügung stellte. Denn die fand damals im Heusteigtheater in Stuttgart statt. Einen normalen Tisch gab es laut einem Sprecher des Hauses der Geschichte im ganzen Gebäude nicht. Deshalb half ein Architekt aus, der sein Büro gegenüber vom Theater hatte. Anschließend hängte er sich die von Winfried Kretschmann, Claus Schmiedel, Silke Krebs, Chris Kühn und Nils Schmid unterschriebene Tischplatte gerahmt in seinen Besprechungsraum.

Tisch als Zeitzeugnis

Nachdem die Platte nun über zehn Jahre dort gehangen hatte, schenkte der Mann den historischen Tisch dem Museum. Museumsdirektorin Cornelia Hecht-Zeiler äußerte sich begeistert: «Da sind wir ganz nah dran an der Zeitgeschichte.» Ob der Tisch bald auch ausgestellt wird, weiß man im Museum noch nicht.

2011 hatte es in Baden-Württemberg einen historischen Machtwechsel gegeben. Nach knapp 60 Jahren CDU-geführter Landesregierung im Südwesten hatte die grün-rote Koalition von Kretschmann die Christdemokraten abgelöst. SPD und Grüne regierten bis 2016 zusammen, danach koalierten die Grünen mit der CDU. Aktuell gibt es Sondierungsgespräche, ob man ein drittes Mal in dieser Regierungskonstellation zusammenkommt.

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