Filmklassiker auf der Bühne

Musical «Zurück in die Zukunft» kommt 2027 nach Stuttgart

Der «Fluxkompensator» glüht schon mal vor: In den 80ern war der Zeitreise-Film mit Michael J. Fox ein Riesenerfolg. Nun kommt die temporeiche Kultstory auf die heimische Musicalbühne.

Von der Gegenwart in die Vergangenheit zurück in die Zukunft: Marty McFly und Doc Brown erleben ein wildes Abenteuer. Foto: Georg Wendt/dpa
Von der Gegenwart in die Vergangenheit zurück in die Zukunft: Marty McFly und Doc Brown erleben ein wildes Abenteuer.

Stuttgart (dpa/lsw) - «1.21 Gigawatt? Mein Gott!» - Marty McFly und Doc Brown gehen 2027 in Stuttgart auf Zeitreise. Das Musical «Zurück in die Zukunft» - nach der kultigen Science-Fiction-Komödie von 1985 - kommt nach Baden-Württemberg. Seine Deutschlandpremiere feierte das Stück im März 2026 im Hamburger Operettenhaus. Dort steht es nach Angaben von Stage Entertainment noch bis Februar 2027 auf dem Spielplan.

Im Mittelpunkt steht Marty McFly, ein typischer Teenager aus den 80er Jahren, der aus Versehen 30 Jahre in die Vergangenheit reist. Denn sein Freund, der exzentrische Erfinder Doc Brown, hat einen DeLorean zur Zeitmaschine umgebaut. Das coole Auto ist der heimliche Star des Musicals.

Marty muss seine Eltern verkuppeln

Marty landet mit der Zeitmaschine eher zufällig im Jahr 1955. Dort begegnet er seinen Eltern als Teenagern und bringt deren Kennenlernen durcheinander. Jetzt muss er die beiden erst einmal verkuppeln - sonst steht seine eigene Existenz auf dem Spiel. Und irgendwie muss er auch noch zurück ins Jahr 1985, also zurück in die Zukunft.

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Bob Gale, der die legendäre Filmtrilogie gemeinsam mit Robert Zemeckis schrieb, verfasste auch die Musicalfassung. Alan Silvestri, der schon die Filmmusik komponierte, steuerte gemeinsam mit Glen Ballard neue Songs bei. Dazu kommen Stücke, die Fans aus dem Film kennen, darunter «The Power Of Love», «Earth Angel» und Chuck Berrys «Johnny B. Goode».

Das Musical wurde 2020 in Manchester uraufgeführt und kam ein Jahr später ans Londoner West End. Dort gewann es 2022 den Olivier Award. Die Zeitreise führte die Produktion inzwischen auch an den New Yorker Broadway sowie nach Sydney und Tokio.

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