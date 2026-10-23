Musiker Poisel hat bei Aufnahmen neue Seite an sich entdeckt
Sonne statt Schwermut: Für sein neues Album «Gute Zeiten» hat Musiker Philipp Poisel auf Sizilien gearbeitet. Wie die Zeit ihn dort geprägt hat – und welche Rolle Herbert Grönemeyer für ihn spielt.
Bad Vilbel (dpa/lhe) - Philipp Poisel zeigt sich auf seinem neuen Album «Gute Zeiten» nach eigenen Worten von einer ungewohnt unbeschwerten Seite. Mit dem hessischen Privatsender Hit Radio FFH hat der Musiker über die Aufnahmen für das Album auf Sizilien gesprochen – und wie er dort eine neue Seite von sich entdeckte. «Die Leute kennen die vielleicht noch gar nicht», sagt er laut Mitteilung des Senders im Talk «Silvia am Sonntag» bei Moderatorin Silvia Stenger. Das komplette Gespräch mit dem Musiker soll am Sonntag zwischen 10.00 und 14.00 Uhr bei dem Sender zu hören sein.
Neues Album wurde auf Sizilien aufgenommen
Zunächst sei Poisel skeptisch gewesen, als seine Plattenfirma ihm vorschlug, etwas Neues auszuprobieren. Doch die Zeit auf Sizilien habe ihn schnell überzeugt: «Es war Januar und da waren 20 Grad und ich habe mich richtig wohlgefühlt.» Die Sonne und das Licht hätten ihm gutgetan. Auf dem neuen Album soll es nun mehr Leichtigkeit und Zuversicht geben. «Ich fühle mich im Moment sehr lebendig», sagte Poisel.
Vorbild Grönemeyer als Chef
Ein wichtiger Begleiter seiner Karriere sei Herbert Grönemeyer, bei dessen Plattenlabel «Grönland Records» Poisel unter Vertrag steht. «Einen besseren Chef als Grönemeyer kann ich mir nicht vorstellen», erklärte der 43-Jährige.