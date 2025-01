Mutmaßlich angeschossener Mann: Hintergründe weiter unklar

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines mutmaßlich angeschossenen Mannes in Stuttgart ermittelt die Polizei weiter. Ein Zeuge hatte am Dienstagabend einen schwer verletzten 27-Jährigen gefunden und die Rettungskräfte gerufen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Laut Polizei wurde der Man «mutmaßlich durch einen Schuss» verletzt. Demnach blieb eine Fahndung mit Hubschrauber am Abend erfolglos.