Mutmaßlich Cannabis verabreicht: Teenager in Klinik

Weilmünster (dpa/lrs) - Weil ihm ein Mitschüler mutmaßlich Cannabis verabreicht hat, ist ein 15-Jähriger in Weilmünster (Landkreis Limburg-Weilburg) per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gekommen. Ein 17-Jähriger soll dem Jugendlichen am Montag in der Schule ein Getränk gegeben haben, in dem sich nach ersten Erkenntnissen vermutlich Cannabis befand, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Das habe zu «erheblichen gesundheitlichen Problemen» bei dem Jüngeren geführt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Im Krankenhaus habe sich der 15-Jährige stabilisiert, sagte der Sprecher. Schlimmere gesundheitliche Konsequenzen seien demnach wohl nicht zu erwarten. Die Hintergründe des Vorfalls seien noch unklar.