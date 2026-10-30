Mutmaßlich getötete Frau in Wohnung gefunden
Eine Frauenleiche wird in Fulda entdeckt - mit Spuren schwerer Verletzungen. Ein Familienangehöriger wurde festgenommen. Was bislang bekannt ist.
Fulda (dpa/lhe) - Die Polizei hat am Vormittag in einer Wohnung in Fulda eine mutmaßlich getötete Frau gefunden. Die 87-Jährige habe schwere Verletzungen erlitten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium mit. Ein 56 Jahre alter Familienangehöriger wurde ebenfalls in Fulda festgenommen.
Die Polizei war in die Wohnung gerufen worden. Die Begründung: Eine Person darin befinde sich «möglicherweise in einem gesundheitlichen Ausnahmezustand», wie es in der Mitteilung hieß. Ermittelt wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, die genauen Hintergründe und Umstände sind laut Behördenangaben bislang noch unklar.