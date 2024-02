Mutmaßliche Massenschlägerei nach Bundesligaspiel in Köln

Passanten hatten am Samstagabend eine Schlägerei mit bis zu 100 Beteiligten in Köln-Ehrenfeld gemeldet. Dabei soll es sich laut Polizei um eine Auseinandersetzung «unter mutmaßlichen Gewalttätern aus der Fußballszene» gehandelt haben. Als die ersten Beamten eintrafen, rannten die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen davon.