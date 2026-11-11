Kriminalität

Mutmaßliche Online-Sadisten festgenommen

Der «White Tiger»-Fall brachte die Machenschaften mutmaßlicher Online-Sadisten ans Tageslicht. Nun ermitteln die Behörden wegen ähnlicher Fälle auch in Bayern.

Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt. (Symbolbild) Foto: Felix Hörhager/dpa
Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt. (Symbolbild)

München/Augsburg (dpa) - Auch in Bayern gehen Ermittler gegen ein Netzwerk von Sadisten vor, die ihre Opfer online gequält haben sollen. Zwei mutmaßliche Mitglieder des sogenannten COM-Netzwerks wurden festgenommen, wie die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München und das Polizeipräsidium Schwaben mitteilten. Es handelt sich den Angaben zufolge um zwei Jugendliche aus Hessen, die inzwischen beide in Untersuchungshaft sitzen. 

Die beiden sollen im Frühjahr über das Internet Kontakt zu einer 13-Jährigen und zwei 14-Jährigen aus Bayern aufgenommen und die Mädchen mit Manipulationen und Drohungen dazu gebracht haben, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen und sich selbst zu verletzen. Nach Angaben der Ermittler wurden die Mädchen aufgefordert, sich dabei zu filmen oder zu fotografieren. «Dabei handelten die Täter jeweils als Mitglieder einer auf besonders schwere Straftaten gerichteten kriminellen Vereinigung», hieß es in der Mitteilung.

ZET-Chef: «kriminellen, menschenverachtenden Gruppen»

Die ZET und die Kriminalpolizei Augsburg ermitteln wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen die beiden Beschuldigten, wegen schweren sexuellen Missbrauchs (ohne Körperkontakt), Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Inhalten sowie Nötigung. 

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Bei dem «COM-Netzwerk» handelt es sich um eine extremistische, gewaltverherrlichende Szene, die weltweit agiert. Dabei nehmen Gruppen und einzelne Täter über soziale Netzwerke oder Online-Spiele gezielt Kontakt zu Kindern und Jugendlichen auf, um sie zu selbstverletzenden, sexuellen und erniedrigenden Handlungen zu zwingen. Der Leiter der ZET, Alexander Ecker, sprach von «kriminellen, menschenverachtenden Gruppen». 

«White Tiger» steht seit Januar vor Gericht

Das Online-Phänomen wurde einer breiteren Öffentlichkeit vor allem durch den «White Tiger»-Fall bekannt. Am Landgericht Hamburg läuft seit Januar ein Prozess gegen einen Deutsch-Iraner, der unter diesem Pseudonym im Internet auftrat und Kinder im Alter von 11 bis 15 Jahren im Internet zu Gewalt gegen sich selbst gezwungen haben soll. Unter anderem soll er einen 13 Jahre alten US-Amerikaner in den Suizid getrieben haben. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat ihn unter anderem wegen Mordes angeklagt.

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