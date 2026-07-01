Mutmaßliche Schüsse auf Friseurladen und Kiosk in Hadamar
Unbekannte sollen mehrfach auf einen Friseurladen und einen Kiosk geschossen haben. Die Polizei bittet um Hinweise und ermittelt zu den Hintergründen.
Hadamar (dpa/lhe) - Nach mutmaßlichen Schüssen auf einen Friseurladen und einen Kiosk in Hadamar im Landkreis Limburg-Weilburg ermittelt die Kriminalpolizei. Die Hintergründe der mutmaßlichen Schussabgabe seien noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Dazu liefen auch Abstimmungen mit dem Hessischen Landeskriminalamt.
Nach bisherigen Erkenntnissen sollen Unbekannte am frühen Mittwochmorgen mehrmals von außen auf das Gebäude mit den beiden Geschäften geschossen haben. Verletzt wurde dabei niemand, es sei aber ein Sachschaden entstanden. Der Tatort wurde für eine umfangreiche Spurensicherung abgesperrt.
Die Polizei bat um Hinweise. Wer im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg zu melden.