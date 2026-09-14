Mutmaßliche Waffen in Videos präsentiert - Mann in U-Haft

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Weil er in Internetvideos mutmaßliche Schuss- und Hiebwaffen präsentiert haben soll, sitzt ein 39-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, werden ihm Verstöße gegen das Waffengesetz sowie das Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen vorgeworfen.

Den Ermittlungen zufolge soll der Mann im August in Asperg, Remseck und Stuttgart mit einem auf den nackten Oberkörper gemalten Hakenkreuz unterwegs gewesen sein. Im Internet soll er zudem Videos mit Verschwörungsmythen veröffentlicht haben. Darauf seien auch mutmaßliche Waffen präsentiert worden.

Der Mann habe keinen festen Wohnsitz gehabt und ersten Ermittlungen zufolge in einem selbstgebauten Unterschlupf im Wald zwischen Ludwigsburg und Remseck gehaust, so die Polizei. Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler, nachdem der Mann Anfang September in einem Einkaufsmarkt in Remseck gesehen worden war. Beamte hätten ihn bis zu einer Wohnung verfolgt, wo er dann festgenommen worden sei.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum