Mutmaßliche Windhose: 15 Häuser im Wetteraukreis beschädigt

Kefenrod (dpa/lhe) - Die mutmaßliche Windhose in Kefenrod-Bindsachsen (Wetteraukreis) am Samstagnachmittag hat für Schäden an insgesamt 15 Häusern gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr vom Sonntag habe das Unwetter die Dächer der Häuser beschädigt. Es seien Ziegel herabgestürzt und Dächer abgedeckt worden. Die Feuerwehr war demnach im Einsatz, um die Dächer notdürftig zu reparieren. Verletzt wurde niemand.