Mutmaßlicher Dealer randaliert in Hotel und kommt in Haft
Hotelmitarbeiter rufen die Polizei. Ein Gast habe in seinem Zimmer randaliert, berichten sie. Im Zimmer finden die Einsatzkräfte eindeutige Beweise.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein mutmaßlicher Drogendealer hat sich in einem Stuttgarter Hotelzimmer so auffällig verhalten, dass er nun in Untersuchungshaft sitzt. Hotelmitarbeiter hatten am Dienstagmorgen die Polizei gerufen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Beamten trafen den 37 Jahre alten Verdächtigen vor seinem Hotelzimmer an. Im Zimmer fanden sie Kokain, über 1.600 Euro mutmaßliches Dealergeld, eine Feinwaage und mehrere Handys. Sie beschlagnahmten rund 26 Gramm Rauschgift und nahmen den Mann fest. Ein Haftrichter setzte den Angaben zufolge einen Haftbefehl in Vollzug.