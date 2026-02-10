Kriminalität

Mutmaßlicher Drogenschmuggler nach Jahren geschnappt

Ein Mann soll mehr als tausend Kilogramm Rauschgift nach Deutschland geschmuggelt und sich ins Ausland abgesetzt haben. Dann kehrte er zurück auf die Ostalb - zu seinem Pech.

Ermittler haben in Aalen einen mutmaßlichen Kokainschmuggler festgenommen. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Ermittler haben in Aalen einen mutmaßlichen Kokainschmuggler festgenommen. (Symbolbild)

Aalen (dpa/lsw) - Nachdem er sich jahrelang ins Ausland abgesetzt hat, ist ein mutmaßlicher Drogenschmuggler in Aalen (Ostalbkreis) festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Der 53 Jahre alte Mann soll zuvor für eine international agierende Bande mehr als 1.000 Kilogramm Cannabis und mindestens 17 Kilogramm Kokain nach Deutschland geschmuggelt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Tatzeitraum waren die Jahre 2020 und 2021. Den Angaben nach reiste er nun wieder nach Deutschland ein und wurde kurz darauf am Montagabend in Aalen festgenommen. Zu den Umständen machten Polizei und Staatsanwaltschaft keine näheren Angaben.

