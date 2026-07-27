Mutmaßlicher Räuber nach sechs Jahren festgenommen
Bei einer Kontrolle in einem Bus von Prag nach London entdeckten Beamte einen gesuchten Mann. Er hatte einen offenen Haftbefehl und wurde der Justiz übergeben.
Waidhaus/Aidlingen (dpa) - Ein mutmaßlicher Räuber ist sechs Jahre nach der Tat bei einer Grenzkontrolle festgenommen worden. Er soll zusammen mit einem Komplizen 2019 in einem Verbrauchermarkt in Aidlingen (Landkreis Böblingen) Waren ohne zu zahlen mitgenommen haben, teilte die Polizei mit. Es kam daraufhin zu einer Rangelei mit einer Verkäuferin. Da sie Pfefferspray griffbereit dabeigehabt haben sollen, wird ihnen gemeinschaftlicher schwerer räuberischer Diebstahl vorgeworfen. Beide wurden zunächst auf freien Fuß gesetzt. 2020 erging dann Haftbefehl gegen den Verdächtigen. Der Mann blieb aber flüchtig.
Am Freitagabend kontrollierten Beamte dann einen Linienbus, der von Prag nach London unterwegs war an der Grenze bei Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Dabei fanden die Beamten bei dem 29-jährigen Verdächtigen Marihuana in seinem Rucksack. Bei der Überprüfung der Daten stießen die Beamten auf den offenen Haftbefehl. Die Bundespolizisten übergaben den Mann an die Justiz in Böblingen. Ein Haftrichter ordnete die Inhaftierung des 29-Jährigen an.