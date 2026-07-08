Zerstörung auf Parkplatz

Mutmaßlicher Serientäter zerkratzt Auto und wird erwischt

Immer wieder werden auf einem Parkplatz in Wangen Autos beschädigt. Jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter erwischt.

Serienweise soll ein Senior in Wangen Autos beschädigt haben. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Serienweise soll ein Senior in Wangen Autos beschädigt haben. (Symbolbild)

Wangen im Allgäu (dpa/lsw) - Serienweise soll ein älterer Mann auf einem Parkplatz in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) geparkte Autos beschädigt haben. Der 79-Jährige habe die Taten eingeräumt, teilte die Polizei mit. Der Grund dafür sei aber noch unklar. 

Seit einem Jahr waren auf dem Parkplatz immer wieder Fahrzeuge beschädigt worden. Anfang Mai beobachtete eine Zeugin, wie der Mann den Lack eines Wagens zerkratzte. Streifenpolizisten kontrollierten den Mann und stellten bei ihm ein spitzes Werkzeug in Kugelschreiber-Form sicher. Bei der weiteren Vernehmung gab er die übrigen Taten zu. Insgesamt soll er acht geparkte Wagen beschädigt haben.

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