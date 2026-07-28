Kriminalität

Mutmaßliches Tötungsdelikt im familiären Umfeld - Haftbefehl

Die Polizei ermittelt nach einer mutmaßlichen Tötung in Niedereschach. Was sie bislang über den Fall preisgibt.

Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. (Symbolbild)

Niedereschach (dpa/lsw) - Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes im Raum Niedereschach im Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine tatverdächtige Person sei in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher mit. «Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen dürfte die Tat einen familiären Hintergrund haben.» Zuvor hatte der «Schwarzwälder Bote» darüber berichtet. Den Angaben nach soll die Tat mehrere Tage zurückliegen.

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