Mutter soll sechsjährige Tochter in Zug geschlagen haben
Auch ihre 22-jährige Tochter soll die Frau in einem Regionalexpress bei Stuttgart mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Ein Zeuge zeigte die 46-Jährige an. Die Bundespolizei ermittelt.
Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Mutter soll in einem Regionalexpress ihre beiden Töchter im Alter von sechs und 22 Jahren mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Ein 33-jähriger Zeuge erstattete Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Vorfall soll sich auf der Fahrt von Pforzheim nach Stuttgart kurz vor dem Halt in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet haben.
Die 46-jährige Mutter und ihre beiden Töchter wurden den Angaben zufolge bei der anschließenden Fahndung angetroffen. Sie seien auf die Dienststelle der Bundespolizei in Stuttgart gebracht worden. Gegen die Mutter sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Die Bundespolizei ermittelt.