Mutter springt nach Streit aus fahrendem Auto

Schömberg (dpa/lsw) - Eine Mutter ist in Schömberg (Zollernalbkreis) aus einem fahrenden Auto gesprungen und dabei leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 40-Jährige zuvor mit ihrem betrunkenen Lebensgefährten, der am Steuer saß, in Streit geraten. Auf dem Beifahrersitz saß außerdem das siebenjährige Kind der Mutter. Die 40-Jährige sprang demnach an einer Ampel vom Rücksitz aus dem Fahrzeug und wurde anschließend in eine Klinik gebracht.