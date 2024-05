Mutter und Kind mit stinkender Flüssigkeit besprüht

Hanau (dpa/lhe) - Eine Mutter und ihr Kind sind in Hanau von einer Frau mit einer stinkenden Flüssigkeit besprüht worden. Die 29-Jährige sei am Donnerstag von einer weiteren Frau zudem zweimal ins Gesicht geschlagen und am Kopf verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die 29-Jährige war den Angaben zufolge mit ihrem sechsjährigen Sohn unterwegs gewesen, als das Auto mit den zwei Angreiferinnen an ihr vorbeifuhr. Die 33-jährige Beifahrerin soll daraufhin aus dem Auto mehrfach mit der unbekannten, übel riechenden Flüssigkeit auf die Mutter und das Kind gesprüht und die junge Frau beleidigt haben. Schließlich sei die 50-jährige Fahrerin ausgestiegen und habe dem Opfer ins Gesicht geschlagen. Die beiden Angreiferinnen, die die 29-Jährige wohl kannte, flohen im Anschluss. Die Polizei ermittelt.