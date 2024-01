Mutter und Kinder bei Autounfall nahe Elz schwer verletzt

Elz (dpa/lrs) - Eine Mutter und ihre beiden Kinder sind bei einem Autounfall auf einer Bundesstraße nahe Elz schwer verletzt worden. Ihr Auto sei aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei in Wiesbaden am Donnerstag mit. Dort stieß es mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, dessen 50 Jahre alter Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die 34 Jahre alte Mutter und ihre Kinder im Alter von sieben und neun Jahren wurden nach dem Unfall am Mittwochabend kurz vor dem Ortsteil Malmeneich in eine Klinik gebracht. Die B8 wurde für rund zwei Stunden voll gesperrt.