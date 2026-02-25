Mysteriöser Todesfall bei Heilbronn - Polizei sucht Zeugen

Lauffen am Neckar (dpa/lsw) - Nach dem Tod einer Frau sucht die Polizei nach Passanten, die der 56-Jährigen nach einem Sturz geholfen haben sollen. Zudem prüfen die Ermittler laut einer Mitteilung, ob der Tod mit einem Unfall in Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn) zusammenhängt. Einen Tag später hätten Angehörige die 56-Jährige leblos in ihrer Wohnung gefunden.

Am Dienstag soll sie in einer Bahnunterführung angefahren worden und gestürzt sein. Das Auto sei weitergefahren, die Frau nach bisherigen Erkenntnissen weitergegangen. Als sie später erneut gestürzt sei, sollen ihr zwei bislang unbekannte Passanten geholfen und sie bis zu ihrer Zieladresse begleitet haben. «Dort berichtete sie von dem Vorfall, soll aber vehement die Verständigung eines Rettungsdienstes oder der Polizei abgelehnt haben.»