Nabu ruft zum Melden von Weißstörchen auf

Wetzlar (dpa/lhe) - Der Naturschutzbund (NABU) hat Menschen in ganz Deutschland erneut dazu aufgerufen, Weißstörche zu melden. Die Tiere bleiben immer häufiger in den Wintermonaten in Deutschland, anstatt nach Afrika zu ziehen, wie der NABU mitteilte. Mithilfe der Mitmach-Aktion soll nun herausgefunden werden, woran das liegt - und an welchen Orten innerhalb Deutschlands die Störche ihre Winter verbringen.