Bundesliga

Nach 1:5 in München: Hoffenheim will gegen Freiburg Rekord

Die Niederlage in München ist abgehakt, nun will Hoffenheim eine neue Erfolgswelle starten. Gegner im Baden-Duell ist der SC Freiburg, gegen den die TSG noch etwas gutzumachen hat.

Der Coach der TSG 1899 Hoffenheim will mit seinem Team zurück in die Erfolgsspur. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Der Coach der TSG 1899 Hoffenheim will mit seinem Team zurück in die Erfolgsspur. (Archivbild)

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Im Baden-Duell gegen den SC Freiburg will die TSG 1899 Hoffenheim schnell zurück in die Erfolgsspur. Die 1:5-Niederlage zuletzt in München soll nur ein kleiner Dämpfer gewesen sein. «Wir haben nicht unser Gesicht und auch nicht unser Selbstvertrauen verloren, aber die Erfolgswelle. Es gilt, relativ schnell wieder eine neue zu generieren», sagte TSG-Coach Christian Ilzer vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In den vergangenen Spielen taten sich die Kraichgauer gegen Freiburg indes oft schwer. Der bislang letzte Heimsieg liegt mehr als sechs Jahre zurück. In den zurückliegenden sieben Partien daheim ging der SC fünfmal als Sieger vom Platz, zweimal gab es ein Remis.

TSG will Rekord: Achter Heimsieg nacheinander

«Es ist ein Duell, was wir schon lange nicht mehr für uns entscheiden konnten. Umso mehr liegt der Fokus drauf», sagte Ilzer. «Es gilt, ein gutes Spiel zu machen gegen eine Mannschaft, die extrem schwer zu besiegen ist. Uns ist bewusst, dass wir in allen Bereichen ans Limit gehen müssen», betonte der Österreicher, der mit seinem Team einen Rekord anstrebt - den achten Heimsieg nacheinander.

Julian Schuster fehlt seinem Team bei der TSG Hoffenheim gesperrt. Foto: Andreas Gora/dpa
Julian Schuster fehlt seinem Team bei der TSG Hoffenheim gesperrt.

Dass die Breisgauer unter der Woche beim Pokal-Erfolg gegen Hertha BSC bis in das Elfmeterschießen mussten und Coach Julian Schuster wegen einer Sperre nicht an der Seitenlinie stehen wird, sieht Ilzer nicht als Vorteile. Dies sei alles trügerisch. «Deshalb Vollgas morgen, alles andere wird nicht reichen», sagte der 48-Jährige.

Burger, Hranac, Bernardo zurück - Lemperle noch verletzt

Personell hat er wieder mehr Alternativen. Zwar fällt Tim Lemperle weiterhin mit einer Innenbandverletzung im Sprunggelenk aus, doch Wouter Burger nach seiner Sperre und der zuletzt kranke Robin Hranac kehren wohl in die Startelf zurück. Linksverteidiger Bernardo ist nach seiner Verletzung zumindest wieder im Kader.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bayern München feiert Rekord-Hinrunde mit Sieg in Köln
Fußball-Bundesliga

Bayern München feiert Rekord-Hinrunde mit Sieg in Köln

Der FC Bayern München ist in der Hinrunde nicht zu schlagen und jagt die Rekorde. Hoffenheim brilliert dank Routinier Kramaric. Ein Team feiert einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

14.01.2026

TSG Hoffenheim fordert Bayern München heraus
Bundesliga

TSG Hoffenheim fordert Bayern München heraus

Mit viel Selbstvertrauen geht die TSG 1899 Hoffenheim in das Duell mit Bayern München und rechnet sich durchaus Chancen aus.

19.09.2025

VfB und Freiburg zum Start dreimal samstags
Ansetzungen für 1. Liga

VfB und Freiburg zum Start dreimal samstags

Die Deutsche Fußball Liga hat die Anstoßzeiten an den ersten fünf Bundesliga-Spielen festgelegt. Alle vier Clubs aus Baden-Württemberg starten samstags um halb vier.

10.07.2025

Bundesliga

Alle Landesclubs starten samstags in die neue Saison

13.07.2023

Bundesliga

Hoffenheim hofft in München auf Erhalt der Erfolgsserie

Als Außenseiter reist die TSG 1899 Hoffenheim zum FC Bayern München. Dennoch hoffen die Kraichgauer auf eine Fortsetzung ihrer kleinen Erfolgsserie. Verzichten muss die TSG dabei auf Kevin Vogt.

14.04.2023