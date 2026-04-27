Frau verkündet Trennung

Nach 16 Jahren: Ehe-Aus bei Ex-Fußballprofi Diekmeier

Dennis Diekmeier und seine Ehefrau gehen künftig getrennte Wege. Die langjährige Partnerin des früheren Bundesliga-Spielers äußert sich in den sozialen Medien.

Dennis Diekmeier und seine Ehefrau Dana trennen sich. (Archivbild) Foto: Georg Wendt/dpa
Dennis Diekmeier und seine Ehefrau Dana trennen sich. (Archivbild)

Sandhausen (dpa) - Der frühere Profifußballer Dennis Diekmeier und seine Ehefrau Dana trennen sich. Das teilte die Frau des langjährigen Bundesliga-Spielers in den sozialen Medien mit. Die Familie stand zuletzt mehrfach wegen der schweren Krebserkrankung von Tochter Delani im öffentlichen Interesse.

«Manche Wege im Leben verändern sich - auch dann, wenn man es sich anders gewünscht hätte. Die vergangenen Monate waren für uns als Familie sehr herausfordernd und haben vieles geändert», schrieb Dana Diekmeier in einem Beitrag bei Instagram. «Inzwischen hatte ich etwas Zeit, alles zu verarbeiten, und möchte ein paar Worte dazu mit euch teilen. Nach 16 Jahren Ehe gehen Dennis und ich getrennte Wege.»

Diekmeiers Tochter Delani ist schwer an Krebs erkrankt. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Diekmeiers Tochter Delani ist schwer an Krebs erkrankt. (Archivbild)

«Kinder stehen an erster Stelle»

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Sie bitte um Verständnis und einen respektvollen Umgang mit der Situation, erklärte Dana Diekmeier weiter. «An erster Stelle stehen für mich meine Kinder. Für sie bin ich da - jeden Tag, mit allem, was ich habe.»

Dennis und Dana Diekmeier haben vier gemeinsame Kinder. Bei Delani, der ältesten Tochter des Paares, war im Januar 2025 ein Tumor an der Nebenniere diagnostiziert worden. Dieser wurde zwar operativ entfernt, doch kurz darauf entdeckten die Ärzte Metastasen in beiden Lungenflügeln. Zwischenzeitlich wurde Delani als Palliativpatientin eingestuft. 

Diekmeier spielte von 2010 bis 2018 für den Hamburger SV und von 2019 an noch für den SV Sandhausen. Im Sommer 2024 beendete er seine Karriere. Der 36-Jährige gehörte anschließend mehrere Monate zum Trainerstab des SVS.

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