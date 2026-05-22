Untersuchungshaft

Nach Anlagebetrug: Mann bei Geldübergabe festgenommen

Ermittler nehmen einen 32-Jährigen fest, als er bei einer Geldübergabe Bargeld abholen will. Die Polizei spricht von einer fünfstelligen Summe und vermutet eine überregionale Bande hinter dem Betrug.

Der Mann landete nach der Geldübergabe in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Marius Becker/dpa/dpa-tmn
Der Mann landete nach der Geldübergabe in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Pliezhausen (dpa/lsw) - Bei der Geldübergabe haben Ermittler einen mutmaßlichen Anlagebetrüger festgenommen. Er soll insgesamt eine fünfstellige Summe erbeutet haben, sagte ein Polizeisprecher. Eine genaue Summe nannte die Polizei mit Verweis auf Täterwissen nicht. Eine Frau hatte zunächst Bargeld an einen Abholer übergeben, wurde später aber misstrauisch und informierte die Polizei.

Als sich die Täter erneut bei der Frau meldeten und weiteres Bargeld forderten, griffen die Beamten in Pliezhausen (Landkreis Reutlingen) zu. Der festgenommene 32-Jährige soll Teil einer Bande sein, die der Frau bereits im März hohe Renditen bei Investitionen in Kryptowährungen versprochen haben soll. Nach der Festnahme erließ eine Haftrichterin am Donnerstag Haftbefehl gegen den Mann. Er kam in Untersuchungshaft.

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