Fußball-Bundesliga

Nach Atubolu-Transfer: Zetterer verlässt Frankfurt gen Leeds

Nach dem Wechsel von Noah Atubolu ist bei Eintracht Frankfurt kein Platz mehr für Michael Zetterer. Er findet einen neuen Verein auf der Insel.

Torwart Michael Zetterer wechselt von Eintracht Frankfurt zu Leeds United. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa
Torwart Michael Zetterer wechselt von Eintracht Frankfurt zu Leeds United. (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach dem Wechsel von Torwart Noah Atubolu vom SC Freiburg zu Eintracht Frankfurt verlässt Michael Zetterer den hessischen Fußball-Bundesligisten. Der 31 Jahre alte Keeper schließt sich dem Premier-League-Club Leeds United an. Das gaben die Frankfurter nach dem 3:3 zum Bundesliga-Auftakt beim 1. FC Union Berlin bekannt. 

Bei Leeds erhält der Torhüter einen Vertrag bis Sommer 2029. Nach übereinstimmenden Medienberichten erhält die Eintracht fünf Millionen Euro.

28 Pflichtspiele für die Eintracht

Zetterer war erst vor einem Jahr von Werder Bremen nach Frankfurt gekommen. Er lieferte sich ein Duell um die Nummer eins mit Kauã Santos, dessen Zukunft nach dem Atubolu-Wechsel ungewiss ist. 

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Zetterer hatte 28 Partien in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League absolviert. Dabei blieb er siebenmal ohne Gegentor. Insgesamt absolvierte Zetterer 85 Bundesliga-Partien für Werder Bremen und Frankfurt.

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