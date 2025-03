Nach Auffahrunfall auf A3 - ein Mensch schwer verletzt

Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der A3 unmittelbar vor dem Offenbacher Kreuz ist eine Person schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren nach bisherigen Erkenntnissen drei Fahrzeuge an dem Unfall in Fahrtrichtung Würzburg beteiligt. Aktuell ist die Strecke in dieser Fahrtrichtung gesperrt. Zu der Ursache und der geschädigten Person gab es zunächst keine weiteren Angaben.