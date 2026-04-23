Kriminalität

Nach blutiger Attacke auf Senior : 44-Jähriger in U-Haft

Mitten in Ulm wird ein 75-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest. Was über den 44-Jährigen bekannt ist.

Ein Tatverdächtiger sitzt in U-Haft. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein Tatverdächtiger sitzt in U-Haft. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Nachdem ein 75-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen am Ulmer Karlsplatz entdeckt worden ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 44-Jährige sitzt wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie die Ermittler mitteilten. Er soll den Senior lebensgefährlich verletzt haben. Der Zustand des Mannes sei weiter kritisch. 

Der 75-Jährige war in der Nacht zum Samstag mit schweren Kopfverletzungen am Ulmer Karlsplatz entdeckt worden. Er war nicht ansprechbar und musste operiert werden. Bei der Kriminalpolizei kümmert sich eine Sonderkommission um die Aufklärung der Tat. Der Karlsplatz liegt rund zehn Gehminuten vom Ulmer Münster entfernt.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörden kommt der Tatverdächtige aus dem Raum Ulm. Der irakische Staatsbürger sei am Mittwochnachmittag in seiner Wohnung festgenommen worden. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat laufen noch.

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