Nach Brand in Lagerhalle: Feuerwehr beobachtet Glutnester
Der Brand in der Lagerhalle war am Dienstagvormittag ausgebrochen. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind bislang unklar.
Kriftel (dpa/lhe) - Nach dem Brand in einer Lagerhalle in Kriftel im Main-Taunus-Kreis hat die Feuerwehr vor Ort eine Brandwache eingerichtet. Ziel sei es, mögliche Glutnester im Auge zu behalten, teilte die Polizei mit. Der Einsatz bei dem Fachmarktzentrum hatte am Dienstagvormittag begonnen - erst gegen Abend konnte der Brand nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden.
Aufgrund des Einsatzes ist eine angrenzende Straße nach Angaben der Polizei noch immer gesperrt. Die Polizei bittet Autofahrer, den Bereich zu umfahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Über eine mögliche Ursache oder die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Ein betroffener Geschäftsinhaber sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, er befürchte einen Schaden in Millionenhöhe.