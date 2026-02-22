Brand

Nach Brand: Tonnenweise Pellets saugen Löschwasser auf

Ein technischer Defekt setzt ein Pelletslager in Brand – und das Löschwasser verschärft das Drama. Die Feuerwehr soll nun das Lager räumen.

Tonnenweise Pellets sogen sich mit Löschwasser voll. (Symbolbild) Foto: Angelika Warmuth/dpa
Willstätt (dpa/lsw) - Nach einem Brand in einem Pelletslager in Willstätt (Ortenaukreis) haben sich mehrere Tonnen der Pellets mit Löschwasser vollgesogen. Die Feuerwehr räumt nun das betroffene Lager, wie die Polizei mitteilte. Durch das höhere Gewicht sei ein statisches Problem entstanden. Die Arbeiten vor Ort könnten mehrere Stunden dauern, sagte ein Polizeisprecher. Das Lager befand sich in einem Garagenanbau an einem Wohnhaus.

Grund für den Brand sei ein technischer Defekt. Deswegen geriet die Holzverkleidung des Lagers in Brand. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

