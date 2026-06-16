Mutmaßliche Brandstiftung

Nach Brandserie: Polizei hat Kind unter Verdacht

Binnen einer Woche brennt es mehrfach in einem Stuttgarter Gebäudekomplex. Die Polizei findet einen Verdächtigen – und der ist noch lange nicht volljährig.

Ein 13-Jähriger soll mehrere Brände in Stuttgart gelegt haben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein 13-Jähriger soll mehrere Brände in Stuttgart gelegt haben. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach mehreren Bränden an einem Stuttgarter Gebäudekomplex haben die Ermittler einen Jungen unter Verdacht. Polizisten fanden den 13-Jährigen nach einem weiteren Brand in der Nacht auf Sonntag in der Nähe des Brandorts, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zu den genauen Umständen seines Auffindens machten sie keine Angaben. 

Auch warum und wie genau der Junge die Brände gelegt haben soll, teilte ein Polizeisprecher zunächst nicht mit. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Junge an eine Erziehungsberechtigte übergeben.

Vier Brände in einer Woche

In dem Gebäudekomplex hatte es in der vergangenen Woche viermal gebrannt: zweimal in Kellern, am Donnerstag und am frühen Sonntagmorgen an Papiermülltonnen. Bei dem ersten Brand kam eine Bewohnerin vorsorglich in ein Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht.

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