Nach den Unwettern kommt die Hitze zurück

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den nächtlichen Unwettern in Teilen Baden-Württembergs soll sich das Sommerwetter laut dem Deutschen Wetter-Dienst (DWD) heute wieder beruhigen.

Nachmittags eher Richtung Alb unruhiger

Für den Nachmittag rechnet der DWD vor allem in Richtung Schwäbische Alb noch mit einzelnen Schauern und Gewittern. Außerdem würden die Temperaturen etwas nachgeben: Am Rhein sollen demnach bis zu 30 Grad erreicht werden, in Stuttgart 28 Grad und in Ulm 27 Grad.

Nachts oft trocken – bessere Schlafluft

In der Nacht zum Sonntag dürfte es nach DWD-Angaben meist niederschlagsfrei bleiben – teils mit sternenklarem Himmel. Mit 17 bis 13 Grad soll es zudem wieder angenehmer werden, wenn es ums Einschlafen geht.

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Sonntag legt wieder zu

Am Sonntag sollen die Temperaturen laut DWD wieder anziehen. Am Rhein würden 34 Grad erwartet, in Stuttgart 32 Grad und in Ulm 30 Grad. Regen und Gewitter sind der Vorhersage zufolge nur in bergigen Regionen zu erwarten. Sonst soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben.

Heißer Wochenstart mit steigender Gewitterneigung