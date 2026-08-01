DWD-Vorhersage für Samstag

Nach den Unwettern kommt die Hitze zurück

Nach den nächtlichen Gewittern wird das Wetter in Baden-Württemberg zunächst etwas ruhiger. Zum Wochenstart sind örtlich bis zu 37 Grad und neue Gewitter möglich.

Vereinzelte Schauer und Gewitter bleiben dem Südwesten auch in den nächsten Tag erhalten. Foto: Andreas Rosar/dpa
Vereinzelte Schauer und Gewitter bleiben dem Südwesten auch in den nächsten Tag erhalten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den nächtlichen Unwettern in Teilen Baden-Württembergs soll sich das Sommerwetter laut dem Deutschen Wetter-Dienst (DWD) heute wieder beruhigen. 

Nachmittags eher Richtung Alb unruhiger

Für den Nachmittag rechnet der DWD vor allem in Richtung Schwäbische Alb noch mit einzelnen Schauern und Gewittern. Außerdem würden die Temperaturen etwas nachgeben: Am Rhein sollen demnach bis zu 30 Grad erreicht werden, in Stuttgart 28 Grad und in Ulm 27 Grad.

Nachts oft trocken – bessere Schlafluft

In der Nacht zum Sonntag dürfte es nach DWD-Angaben meist niederschlagsfrei bleiben – teils mit sternenklarem Himmel. Mit 17 bis 13 Grad soll es zudem wieder angenehmer werden, wenn es ums Einschlafen geht.

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Sonntag legt wieder zu

Am Sonntag sollen die Temperaturen laut DWD wieder anziehen. Am Rhein würden 34 Grad erwartet, in Stuttgart 32 Grad und in Ulm 30 Grad. Regen und Gewitter sind der Vorhersage zufolge nur in bergigen Regionen zu erwarten. Sonst soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben.

Heißer Wochenstart mit steigender Gewitterneigung

Zum Start in die neue Woche kündigt der DWD für Montag sonniges, sehr heißes Wetter an: Am nördlichen Oberrhein sollen bis zu 37 Grad möglich sein, sonst im Land um die 31 Grad. Gleichzeitig nehme demnach das Schauer- und Gewitterpotenzial wieder zu.

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